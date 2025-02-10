Собянин подвел итоги первых трех лет работы столичного проекта «Город заданий»

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С помощью приложения горожане могут протестировать цифровые сервисы, проверить состояние различных объектов и получить за это баллы.

Более 2,6 млн активностей совершили москвичи за три года существования электронного проекта «Город заданий». Органы власти и различные организации предлагали жителям столицы протестировать цифровые сервисы, оценить состояние городских объектов, посетить выставки и другие увлекательные мероприятия. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

Выполняя задания, горожане не только получали баллы, но и имели возможность интересно провести время. Например, семьи с детьми могли посетить Московский зоопарк, а активные пенсионеры — центры московского долголетия.

Инициаторы заданий, в свою очередь, получали обратную связь от жителей и могли улучшить качество обслуживания в различных сферах: благоустройство, досуг, спорт и другие. Как отметил глава города, это позволяло улучшить качество обслуживания в самых разных направлениях.

Начисленные баллы можно было использовать для благотворительности или для получения товаров и услуг.