Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Президент России вручил премии молодым ученым нашей страны.

Вручая ежегодную премию молодым ученым, президент РФ Владимир Путин отметил: времена сложные, а задачи исторические. Например, один из лауреатов, Наталья Черкашина, доктор наук, на секундочку, в свои 36, придумала новые полимерные композиты, которые защитят космонавтов новой российской станции, орбита которой будет выше МКС, а значит, более подвержена излучениям. Но ведь это начало пути.

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«Сегодняшние современные радиационно-защитные композиты позволят, скажем, коровам долететь до Марса и вернуться? Или зайчикам? Или кошкам? Или собакам?» — спросил президент РФ Владимир Путин.

«Почему нет? Конечно позволят», — ответила ведущий научный сотрудник Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова, лауреат президентской премии по науке и инновациям за 2024 год Наталья Черкашина.

«Я к чему, понимаете? Слышите, за рубежом и у нас говорят о возможности освоения Марса. Да, но на сегодняшний день нет таких материалов», — уточнил Путин.

«Пока нет», — ответила Черкашина.

«Но они возможны?» — продолжил российский лидер.

«Они возможны, и мы будем стараться, чтобы Россия первой это сделала», — сказала Черкашина.

Про коров может больше рассказать другой лауреат, профессор Елена Корочкина. Ее разработки обещают прорыв в животноводстве.

А к Марсу неслучайный интерес: самый богатый человек США, а теперь и сотрудник администрации, Илон Маск ведь обещал к 2030 году отправить первого человека на Красную планету. И теперь у него доступ к ресурсам всего государства, но технологии пока не позволяют, чтобы он там ни говорил. Пока. И тут вопрос научного потенциала — это вопрос государственной важности.

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Еще двое лауреатов, Виктор Попков и Кирилл Мартинсон, разработали новую технологию получения ферритов и функциональной керамики — материалов, без которых немыслима современная электроника и освоение космоса. В конечном итоге, что сейчас, что 100 лет назад, что в каменном веке — все упирается в новые материалы и энергию для их производства. И тут тоже мы переживаем технологическую революцию.

«Мы сейчас подошли вплотную и используем природоподобную технологию изготовления материальных систем, выращиваем. Мы теперь не отрезаем лишнее, а делаем порошок, очень маленькие микроны, а дальше специальные машины этот порошок лазерным электронным лучом выворачивают в деталь, и вы можете вырастить то, чего никогда нельзя было сделать. А значит, вам нужна совершенно другая инженерия, другие знания, другие опыты и другая диагностика, как это делается», — сказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

И вот это главный вопрос — как в масштабах огромной страны перенастроить всю систему производства и образования на новые технологии. Готовится глобальная реформа всего процесса подготовки кадров, чтобы от школы через колледж или через университет до станка или до лаборатории учащимся было комфортно и интересно осваивать новые профессии, получать квалификацию. Это и уроки труда на производстве, и ранняя практика для вузов.

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Но по большому счету задача — сделать профессию инженера снова престижной. И пряником, и кнутом намерены действовать в правительстве. Это и достижение для тех, кто готов получать смежные специальности, и регулирование приема в вузы не только на бюджетные места, но и на платные. Президент инициативу министерства науки и высшего образования поддержал.

«Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузы. Уже в 2026 году провести его по новым правилам. Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда, об этом мы уже неоднократно говорили. И тем более не допустить обучение по таким профессиям в непрофильных вузах и их филиалах», — дал поручение президент России.

Параллельно Минтруд должен подготовить обновленный список перспективных профессий.

Надо понимать, что, говоря о суверенитете России, научном или технологичном, мы говорим и о суверенитете наших партнеров и союзников, прежде всего вдоль наших границ.

Взять для примера Абхазию, частично признанную республику, где намечаются серьезные перемены. Россия предложила несколько новых программ развития, в том числе для малого и среднего бизнеса, решение энергетических вопросов, о чем договорился исполняющий обязанности президента республики в Москве на встрече с министрами. Главным символом возрождения Абхазии станет открытие аэропорта в Сухуме.

«Реализация такого важного, главного инфраструктурного проекта для нашей страны завершается. Уверен в том, что география полетов в Россию будет расширяться. Уже с начала туристического сезона мы ждем регулярные рейсы в города России», — сказал исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба.

Для понимания: аэропорт был закрыт для гражданских рейсов с грузино-абхазской войны 1993 года. Там тогда жуткие вещи творились: два самолёта были сбиты в воздухе, десятки погибших. Гавань отреставрировали, состоялся уже первый пробный рейс из Москвы и в Москву. Всего же маршруты будут проложены в семь российских городов.