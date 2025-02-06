Ковальчук заявил о продолжающемся лидерстве России в сфере технологий

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Вместо строительства исключительно мостов и дорог страна быстро перешла к конструированию многокомпонентных устройств: космических кораблей и сложнейших компьютеров.

Россия в настоящее время восстанавливает свое технологическое лидерство в мире, заявил президент национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Мы с вами должны понимать, что наука всегда определяла технологии от технологий облика, могущества стран. И мы всегда были в первых рядах, так вот сегодня мы свое лидерство восстанавливаем», — подчеркнул он.

Сам инженерный рост специалист сравнил с евроремонтом, о котором никто не слышал тридцать лет назад. По мнению эксперта, все произошло незаметно для стороннего наблюдателя как в проектировании, так и в энергетике. Вместо строительства исключительно мостов и дорог страна быстро перешла к конструированию многокомпонентных устройств: космических кораблей и сложнейших компьютеров.

«Это принципиальный переворот в инженерном деле, и надо думать наряду с сохранением старых традиций об этом. Значит, надо другое образование, и нужны образовательные программы», — вместе с тем акцентировал внимание на требующем решения вопросе, связанном с образованием, Михаил Ковальчук.

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