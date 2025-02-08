Число госпитализированных после пожара на востоке Москвы увеличилось до пяти

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Возгорание на Электрозаводской улице локализовано на площади 300 квадратных метров.

Пять человек госпитализированы после пожара в здании Электрозавода на востоке Москвы, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

До этого московский департамент здравоохранения сообщил о четырех пострадавших в результате пожара, госпитализированных в НИИ имени Склифосовского.

Тем временем источник 5-tv.ru сообщает, что пожар на Электрозаводской улице в Москве локализован на площади 300 квадратных метров.

Пятиэтажное административное здание на востоке Москвы загорелось вечером 8 февраля. Прибывшие на место сотрудники МЧС приступили к тушению, звенья газодымозащитной службы начали разведку на предмет поиска очага возгорания и наличия людей в здании.

По данным МЧС, к приезду пожарных третий и четвертый этажи здания охватил черный дым. Пожару присвоили четвертый ранг сложности. Около 100 человек, в том числе 30 детей, оказались заперты в горящем здании. К ликвидации огня привлекли более 60 пожарных и 16 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил дело по факту пожара на территории Электрозавода в Москве.