Оперативное решение вопросов: почему инвестпортал Москвы востребован среди горожан

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

За 2024 год его посетили более 4,7 миллиона раз, что на 20% превышает показатель 2023-го.

В 2024 году пользователи воспользовались онлайн-сервисами московского инвестиционного портала более 200 тысяч раз. Также было зарегистрировано свыше 23,6 тысячи новых личных кабинетов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина мы переводим больше сервисов в онлайн, так как это способствует более оперативному решению вопросов. На инвестпортале Москвы предприниматели могут подобрать площадку для локализации производства, подать заявку на льготный кредит, найти подробную информацию о торгах или напрямую обратиться в органы власти. С каждым годом востребованность инвестпортала столицы растет — за 2024 год его посетили более 4,7 миллиона раз, что на 20 процентов превышает показатель 2023-го», — рассказал Максим Ликсутов.

Пользователям инвестпортала доступно более 40 цифровых сервисов. С их помощью можно подобрать оптимальные меры поддержки и подать заявку на получение специального статуса. Наиболее популярными инструментами в 2024 году стали электронная запись на осмотр объекта торгов, инвестиционная карта столицы и сервис «Московский инвестор».

«С помощью сервиса „Московский инвестор“ предприниматели могут оперативно сообщать о возникающих проблемах и задавать вопросы дистанционно в любое время. В среднем срок ответа на обращение составляет четыре рабочих дня. В „Банке технологий“ пользователь может подобрать современное технологическое решение по автоматизации работы промышленного предприятия, а при помощи „Инвестиционного калькулятора“ — рассчитать затраты для создания нового или расширения действующего производства», — уточнил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Как отметил заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Роман Урнышев, получить доступ к сервисам инвестиционного портала можно без дополнительной регистрации на ресурсе. Пользователи могут воспользоваться Mos ID или учетной записью портала поставщиков. Такая сквозная авторизация повышает доступность онлайн-инструментов для предпринимателей.

Инвестиционная карта Москвы позволяет подобрать площадку под задачи инвестора и оценить ее привлекательность благодаря многочисленным аналитическим инструментам. Сейчас на ней представлено более чем 1,3 тысячи инвестиционных площадок, среди которых земельные участки, помещения, а также помещения, доступные для аренды в технопарках, в том числе и на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Аналитические возможности инвестиционной карты Москвы постоянно расширяются, делая этот инструмент все более востребованным среди инвесторов.

Инвестиционный портал Москвы заработал в феврале 2014 года. Всего с момента открытия портал посетили более 26,5 миллиона раз, ежедневно на него заходит около 12 тысяч уникальных пользователей, а число зарегистрированных личных кабинетов превышает 169 тысяч.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва развивает цифровые сервисы в сфере культуры.