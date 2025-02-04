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Он пройдет на площадках проекта «Зима в Москве».

Фестивали проекта «Лето в Москве» посетили более 38 миллионов человек. Новый формат проведения мероприятий понравился и горожанам, и туристам, и столичным предпринимателям. Он продолжится в следующем цикле событий «Зима в Москве». О подробностях рассказал в своем блоге столичный градоначальник Сергей Собянин.

Часть проекта — фестиваль «Китайский Новый год». Здесь можно будет познакомиться с китайскими традициями и кухней — будут цзяоцзы, гонконгские вафли и шашлычки с разнообразными начинками.

Также горожанам и госятм покажут шоу и дадут заглянуть в будущее — с помощью гороскопа.

«На Тверском бульваре от памятника Клименту Тимирязеву 8 февраля в 17:00 и 9 февраля в 16:00 начнется необычное иммерсивное представление с китайскими драконами и другими персонажами, сопровождаемое мощным грохотом барабанов. Пестрый кортеж пройдет мимо ресторана „Армения“. А завершится шествие в той же точке, что и началось», — говорится в сообщении.

Здесь же зрителей ждут уникальные барабанные шоу «Манао», «Хэйцзин учи» и «Табун пиньинь», а также танцы маленьких дракончиков, львов, зонтиков-пионов и представление «Великая китайская змея».

Посетить можно будет на 20 площадках, они будут раюотать до 9 февраля.



