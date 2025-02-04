Спасли тысячи жизней: Собянин о модернизации онкологической помощи в Москве

Собянин: выявление онкологии на ранних стадиях в Москве увеличилось до 67,7%

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Мэр столицы подвел итоги пятилетней работы нового стандарта лечения рака.

Выявление рака на ранних стадиях в Москве увеличилось до 67,7%. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

Глава столицы в день борьбы с раком подвел итоги пятилетней работы нового стандарта онкологической помощи. Москва стала первым регионом страны, который перешел на лечение по современным клиническим рекомендациям.

«В основе стандарта лежит последовательное бесшовное ведение пациента на всех этапах борьбы с заболеванием: от подозрения и постановки диагноза до хирургического и медикаментозного лечения, а затем — пожизненного диспансерного наблюдения. Под этот клиентский путь заточена и наша инфраструктура», — подчеркнул Собянин.

Новшества в лечении злокачественных опухолей уже дали заметный прогресс. Так, выявление рака на ранних стадиях увеличилось с 62,3% до 67,7%. Известно, что чем раньше будет обнаружена онкологическое заболевание, тем больше шансов на положительный исход.

Одним из важнейших показателей, по мнению мэра, является число пациентов, которые наблюдаются у специалистов более пяти лет после постановки диагноза. В 2019 этот показатель составлял 55,6%, а в 2024 году — 60%.

Процент людей, которые умирали в течение года после обнаружения злокачественной опухоли, напротив, снизился с 17% до 11,5%.

Собянин также отметил, что за пяьть лет улучшилась инфраструктура этого направления медицинского обслуживания. Кроме того, открылись и продолжают открываться новые специализированные учреждения и ремонтироваться старые. Обновляется техническое оснащение больниц. Развивается также психологическая помощь пациентов и их близких.

«Московский онкологический стандарт позволил спасти уже тысячи жизней, поэтому мы будем и дальше работать над его совершенствованием», — заверил мэр столицы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Собянин рассказал о высоком интересе регионов к московской платформе «МосМедИИ».