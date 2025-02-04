Чайный вопрос: сколько чашек напитка в день способны навредить здоровью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Можно спровоцировать бессонницу и тревожность, если переборщить.

Норма черного и зеленого чая — три-пять чашек в день, а белого — до шести. В случае с ромашковым настоем и вовсе нет никаких ограничений, а если переборщить с мятным, то понизится давление. Об этом рассказала детский эндокринолог Дарья Хайкина в беседе с Газета.ру.

«Важно понимать, что не так страшен сам чай, как его крепость. Чашка слабого зеленого чая и чашка крепкого пуэра — совсем разные вещи. Мне очень нравится высказывание Парацельса „Все есть яд, и все есть лекарство“. Хотя чай полезен, в больших количествах он может сыграть с вами злую шутку», — предостерегла эксперт.

Последствия злоупотребления чаем — бессонница и тревожность. Не следует забывать, что в этом напитке содержится кофеин, причем в больших количествах. Так, в чашке крепкого черного чая может быть до 90 миллиграммов. К слову, чашка экспрессо содержит в пределах 80 миллиграммов кофеина.

«Если выпивать литрами, можно столкнуться с бессонницей, раздражительностью, тахикардией. Так что если вы думаете, что если вы откажетесь от кофе, перейдете на чай и таким образом уменьшите количество кофеина, то вы заблуждаетесь», — рассказал врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какой напиток сильнее вредит здоровью.