Собянин: портал mos.ru предлагает более 200 инструментов для бизнеса

Фото: mos.ru

Какими из них предприниматели пользуются чаще всего?

В 2024 году столичные предприниматели свыше 2,5 миллиона раз обратились на портал mos.ru, где представлено более 200 инструментов в помощь бизнесу. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, наиболее популярными у бизнесменов инструментами стали сервис сверки финансово-лицевых счетов по договорам аренды или купли-продажи нежилого помещения и земельного участка, оформление пропусков на проезд грузового транспорта в зонах ограниченного движения в Москве, а также онлайн-запись на прием к специалистам Мосгосэкспертизы для проведения государственной экспертизы.

«В 2024 году мы запустили или модернизировали больше 80 услуг для бизнеса, в том числе навигатор по земельным услугам и сервисам, онлайн-заявление на конкурс на лучшее праздничное оформление предприятия», — написал Собянин.

Кроме того, по словам мэра, на портале были сокращены сроки предоставления услуг по согласованию проектной документации на работы по сохранению объекта культурного наследия, по оформлению ордера на земляные работы, а также на согласование дизайн-проекта вывески.