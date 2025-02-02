«Индивидуальная норма»: сколько часов недосыпа приводят к срывам и выгоранию

Фото: 5-tv.ru

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Врач также призвал не заводить несколько будильников.

Важно спать определенное количество часов, ведь недосып может привести к невротическим срывам и выгоранию. Об этом рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов в беседе с Life.ru.

«У каждого своя индивидуальная норма сна — 8,5-девять часов. Мы знаем, что 20 часов недосыпания в течение месяца могут привести к невротическим срывам, раздражительности, выгоранию, повышенной утомляемости», — сказал он.

При этом недосып больше 200 часов может активизировать более глубокую психиатрическую патологию.

Кроме того, Гайфутдинов предупредил, что не следует заводить несколько будильников. Если просыпаться много раз от резкого звука, то может появиться нервозность. Врач призвал соблюдать гигиену сна. По его словам, человек должен, проснувшись, иметь силы и желания для новых свершений.

Ранее 5-tv.ru писал, что врач предупредила об опасности дневного сна. Такой отдых может привести к возникновению серьезных заболеваний. Однако спать в дневное время суток необходимо дошкольникам, так как в это время происходит активная выработка гормонов, в которой нуждается растущий организм.