«Сбегу в лес»: жена Омарова психует перед родами

Фото: Instagram*/zimamoscow

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Молодая блондинка поделилась подробностями своего состояния на последних сроках беременности.

Жена Курбана Омарова сильно нервничает в последние дни перед появлением на свет их первого ребенка. Об этом пишет 7Дней.ru.

Валерия ежедневно делится с подписчиками своими переживаниями и признается, что очень боится наступления «дня икс». По словам 23-летней блондинки, ей кажется, что она не готова стать мамой. На фоне постоянной тревоги она даже потеряла сон.

«Боюсь так, что не сплю ночами! Даже Курбану сказала, что просто сбегу в этот день… хоть в лес! Без боя не дамся. Мне когда кровь из вены берут, сижу нашатырь нюхаю, а тут целое событие», — цитирует издание жену Омарова.

Ранее Валерия написала, что прошлый год стал судьбоносным для нее, так как она стала «невероятно счастливой замужней женщиной». По словам жены Омарова, их семья только набирает обороты, и в 2025 году произойдет самое большое чудо в их жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему молодя жена Курбана Омарова не проверяет его телефон.

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