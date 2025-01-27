Собянин рассказал о капитальном ремонте в жилых домах Москвы

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Помимо этого, в столице продолжится создание единой системы пешеходной навигации.

В 2025 году запланированы капитальный ремонт в 2,4 тысячи домов и установка 4,3 тысячи новых лифтов в Москве. Продолжится создание единой системы пешеходной навигации. Об этом рассказал в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Во дворах, на детских и спортивных площадках поставят 32 тысячи энергоэффективных светильников — они на 30% экономичнее старых.

Кроме того, завершится монтаж архитектурно-художественной подсветки на 117 объектах.

Региональную программу капитального ремонта домов в Москве реализуют с 2015 года. За десять лет в городе привели в порядок более 14,5 тысячи зданий и заменили около 47,9 тысячи лифтов.