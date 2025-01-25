Собянин: в Москве появилась улица Героя Великой Отечественной войны Сечкина

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Именем героя назван Проектируемый проезд № 4294, расположенный в районе Печатники Юго-Восточного административного округа.

В память об участнике Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза ефрейторе Николае Сечкине Проектируемому проезду № 4294, расположенному в районе Печатники Юго-Восточного административного округа, присвоено наименование «Улица Сечкина». Постановление по этому вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ефрейтор Николай Иванович Сечкин был призван в Красную армию в марте 1943 года. Сражался в составе 685-го стрелкового полка 193-й стрелковой дивизии 65-й армии на Центральном фронте. Участвовал в Черниговско-Припятской наступательной операции, в освобождении городов Севска и Новгорода-Северского, форсировании рек Сев, Десны и Сож.

«Звание Героя Советского Союза он получил за успешное форсирование Днепра, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки и проявленные при этом отвагу и геройство», — написал мэр в своем Telegram-канале.

В 1944-м Николай Сечкин был демобилизован из армии по ранению. После окончания войны жил в районе Печатники, работал зубным техником в госпитале.

Умер он 3 января 2019 года. Был похоронен на Троекуровском кладбище.