Сергей Собянин рассказал о развитии крупнейших автомобильных магистралей Москвы

Фото: В. Новикова/mos.ru

Идет строительство связки на участке Московского скоростного диаметра от Кантемировской улицы до путей Павелецкого направления Московской железной дороги.

Продолжается строительство крупнейших автомагистралей города: Московского скоростного диаметра (МСД) и трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Так, на МСД строится связка на участке от Кантемировской улицы до путей Павелецкого направления Московской железной дороги. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Она улучшит транспортную доступность сразу пяти районов города. Автомобилисты получат комфортный выезд на трассу М-4 „Дон“ без перепробега по магистрали. В том числе здесь будет пять эстакад и тоннель под Бакинской улицей», — отметил мэр Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московский метрополитен продолжает развивать безбарьерную среду. В минувшем году инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) стали сопровождать горожан еще до 30 культурных и социальных учреждений столицы, а общее количество маршрутов достигло 330.