Общение и развитие: как «Московское долголетие» улучшает качество жизни горожан

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Участники проекта чаще, чем их ровесники, не присоединившиеся к проекту, уделяют внимание своему здоровью.

Участники проекта «Московское долголетие» не просто активно общаются и осваивают новые направления, но и улучшают важные навыки, способствующие высокому качеству жизни. Это подтверждают результаты совместного социологического исследования проекта и аналитического центра НАФИ о долголетии и собственной роли горожан в его достижении.

«В проекте „Московское долголетие“ продолжается активная работа с научно-экспертным сообществом. Наша общая задача — развивать умное долголетие, которое основывается на научных данных, подтвержденных практическими результатами. Только в прошлом году мы провели девять исследований и увидели прямую связь благополучного долголетия и взаимоотношений в семье, цифровой грамотности и ментального здоровья людей старшего возраста, а также многое другое. Вместе с аналитическим центром НАФИ мы решили узнать, как москвичи в возрасте от 45 лет и старше планируют жизнь, каким видят свое долголетие и насколько они готовы делать реальные шаги на пути к нему. Мы установили, что им присуща высокая степень осознания личной роли в жизни, а девять из 10 человек приписывают ответственность за наполненность и активность своей жизни скорее себе, нежели внешним факторам», — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Результаты исследования показали также, что участники «Московского долголетия» имеют более активную жизненную позицию, чем те, кто не присоединился к проекту. Кроме того, они обладают более высокими навыками целеполагания и предпринимают реальные действия для улучшения качества своей жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал,что мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в расширенном заседании коллегии Главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) Российской Федерации по городу Москве. На нем подвели итоги оперативно-служебной деятельности столичной полиции в 2024 году. В мероприятии приняли участие руководители правоохранительных ведомств региона, органов государственной власти.