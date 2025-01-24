В Новой Москве сбили беспилотник

Анастасия Лежепекова 856 0

Собянин: дрон сбили в Троицком административном округе

В Новой Москве сбили беспилотник

Фото: www.globallookpress.com/Rizek Abdeljawad

Тема:
Атака беспилотников на Москву

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До этого Собянин рассказал об отражении атаки БПЛА в Коломне и Раменском.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в Троицком административном округе Москвы. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В Троицком административном округе города Москвы ПВО Минобороны сбит еще один вражеский беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он.

До этого мэр столицы сообщил, что система ПВО отразила новую атаку БПЛА в Подмосковье. О пострадаших не сообщалось. 

Также известно, что трех аэропортах Москвы были введены временные ограничения на работу.