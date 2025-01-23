Разрушаем барьеры: как Московский метрополитен помогает пассажирам

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Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров помогают добраться до важных культурных и социальных учреждений тем, кому сложно это сделать самостоятельно.

Московский метрополитен продолжает развивать безбарьерную среду. В минувшем году инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) стали сопровождать горожан еще до 30 культурных и социальных учреждений столицы, а общее количество маршрутов достигло 330.

«Инспекторы ЦОМП помогают добираться до культурных и социальных объектов столицы людям, которым сложно передвигаться в транспорте самостоятельно. Количество маршрутов сопровождения с каждым годом растет. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать доступную среду для пассажиров», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Воспользоваться бесплатным сервисом сопровождения могут пассажиры с нарушениями слуха или зрения, функций опорно-двигательного аппарата, а также пожилые люди, многодетные семьи, родители с детскими колясками.

Кроме того, в 2024-м под контролем инспекторов в метрополитене прошли обучение свыше 50 собак-проводников, а всего с 2014-го — более 400. На занятиях животных учат проходить через турникеты, спускаться и подниматься на эскалаторе, подавать упавшие вещи. Собаки быстро привыкают к шуму и большому количеству людей. После тренировок четвероногие помощники легко ориентируются в метро и спокойно реагируют на внешние раздражители. Лучше всего на эту роль подходят породы лабрадор-ретривер, золотистый ретривер, немецкая и восточноевропейская овчарка.

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