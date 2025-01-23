В округе Лос-Анджелес вспыхнул новый крупный лесной пожар

Фото: Reuters/Ringo Chiu

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Порядка 31 тысячи человек получили приказ об обязательной эвакуации.

Новый лесной пожар начался в Хьюзе, расположенном почти в 80 километрах к северу от Лос-Анджелеса. Пламя охватило более 38 квадратных километров. Об этом пишет Reuters.

«Новый лесной пожар, вспыхнувший к северу от Лос-Анджелеса в среду, быстро распространился на площадь более 9400 акров (38 квадратных километров) из-за сильного ветра и сухой травы», — говорится в сообщении.

Как сообщил шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна, порядка 31 тысячи человек получили приказ об обязательной эвакуации. Около 1,1 тысячи пожарных были развернуты по всей Южной Калифорнии и свыше четырех тысяч спасателей работали в Хьюзе. Об этом передал начальник пожарной охраны округа Лос-Анджелес Энтони Маррон.

Как уточняет CNN, пожар начался утром 23 января возле озера Кастаик. Пламя вспыхнуло к северу от места, где пожарные пытаются полностью локализовать огонь, разбушевавшийся в Пасифик-Палисейдс и Итон-Каньоне. В этой местности сухая травянистая растительность.

Лесные пожары в Калифорнии

Огонь охватил Лос-Анджелес в ночь на 8 января (днем 7 января по местному времени). Изначально он вспыхнул в Пасифик-Палисейдс, но беспощадный огонь продолжил распространяться и на другие районы. Как пишет CNN, по последним данным, лесные пожары в Калифорнии унесли жизни 28 человек. Пламя охватило свыше 40 акров, или более 161,9 квадратных километров.

Эвакуация людей из опасных районов продолжается. В первые сутки свои дома в Палисейдс покинули 30 тысяч человек, в следующий день более 130 тысяч жителей этого района и Итон-Каньона получили приказы о необходимости уехать. Причем эвакуация проводится с осложнениями, ведь образуются пробки. Тогда люди бросают машины и пешком покидают город. При этом не все решаются покинуть свои дома.

Глава пожарной безопасности заявил, что ресурсы были рассчитаны на борьбу лишь с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляются сильный ветер. Эти пожары уже назвали одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес.

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