Не постареть во сне: врач назвала способы устранения морщин

Дерматолог Егорова: по морщинам можно определить, на каком боку спит человек

Фото: 5-tv.ru

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Эксперт предупреждает, что с течением времени они могут углубляться и оставаться на коже навсегда.

По неровностям лица врачи могут с легкостью определить, на каком боку спит их пациент. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-дерматолог, трихолог Татьяна Егорова.

По словам эксперта, ночные морщины являются проблемой многих людей. Это часто крупные и неравномерные углубления.

В 2016 году в одном из научных исследований обозначили критерии таких морщин. Они появляются в результате неверного размещения тела во время сна.

Если в каком-то положении человек спит постоянно, то неровности могут углубиться и навсегда остаться на лице. Горизонтальные морщины лба — следствие постоянного поднятия бровей, вертикальные — неправильного сна.

Проблема множественности морщин свойственна людям, спящим лицом в подушку. Они возникают из-за длительного, иногда восьмичасового давления на подушку кожей. Из-за частого соприкосновения с постельным бельем теряется влага, и без того сухая по структуре кожа больше заламывается.

По словам специалиста, в данном вопросе играет роль и возраст. У молодых людей кожа — благодаря здоровью и природной упругости — восстанавливается быстрее, в то время как у старшего поколения она приходит в первоначальную форму с трудом, поэтому морщины могут остаться навсегда.

Известно, что гиалуроновая кислота и коллаген способствуют восстановлению кожи и поддержанию ее качества. К сожалению, с возрастом они теряют свою силу и меньше вырабатываются.

«Если человек спит лицом в подушку и преимущественно на одной стороне, то мы как врачи это, как правило, видим — с одной стороны есть характерные морщины, с другой нет», — уточняет Егорова.

Эксперт полагает, что совсем без морщин просыпаться не получится, так как спать всегда на спине невозможно.

«Следует тщательно отнестись к подобру ежедневного ухода за кожей — приобрести специальные кремы по типу кожи и не использовать их за два часа до сна, то есть наносить не менее, чем за это время», — советует врач.

Также активная ночь, проведенная в клубе, и большое содержание алкоголя в организме — причины отеков и выраженных морщин.

Специалист рекомендует при обнаружении утренних проблем с кожей нанести увлажняющую маску, чтобы она насытила влагой клетки и оказала эффект разглаживания, и протереть лицо льдом, что тонизирует сосуды. При этом можно использовать домашние микротоки, которые помогут избавиться от отеков, простимулировав кровообращение.

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