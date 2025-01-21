Сергей Собянин вручил знак отличия «Волонтер Москвы» 30 добровольцам

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Почетным знаком «Волонтер Москвы» награждены добровольцы городского ресурсного центра «Мосволонтер» и других организаций.

Столичный мэр Сергей Собянин вручил знак отличия «Волонтер Москвы» 30 активным и неравнодушным жителям города, внесшим большой личный вклад в развитие добровольческого движения в столице.

Он поблагодарил столичных волонтеров за их самоотверженную работу, доброту и участие.

«Здесь, в зале, люди разных поколений — от 17 до 74 лет, люди разных профессий, но вас всех объединяет любовь, доброта, сострадание, огромная работа, которую вы проводите не потому, что обязаны, а по зову своего сердца. Представляете большой отряд волонтеров Москвы. Официально в Москве один миллион 400 тысяч волонтеров. Благотворительная деятельность, волонтерство не ограничиваются, потому что не имеют формальных границ. И люди заботятся о своих близких, родственниках и о тех, кого они вообще не знают. Добавив частичку своей души, своего сердца, помогаете многодетным, инвалидам, людям, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации», — сказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что добровольцы помогают столице проводить большие мероприятия. Среди них — олимпиады, чемпионат мира по футболу, Международная выставка-форум «Россия».

«Конечно, это и помощь, которую вы оказываете в кризисных ситуациях для города и для страны, таких как пандемия, когда сотни и сотни тысяч людей оказались заперты у себя дома, и, конечно, ваша помощь была неоценима. Конечно, это и то, что вы сегодня делаете, когда сотни тысяч предметов направляете нашим бойцам в зону специальной военной операции. Помогаете их семьям — женам, детям, матерям. Это, конечно, неоценимая услуга», — подчеркнул мэр.

Сергей Собянин предложил сделать знак отличия «Волонтер Москвы» нескольких степеней — первой, второй, третьей и выше, — для того чтобы отмечать еще больше заслуг волонтеров.