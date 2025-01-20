Собянин: школа № 1566 станет базой для проведения соревнований по робототехнике

Фото: М. Мишина/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы; 5-tv.ru

Планируется провести работы по внутренней отделке и благоустроить пришкольные территории, а также полностью оснастить здание новым оборудованием и мебелью.

Столичный мэр Сергей Собянин осмотрел здание Марьинской школы № 1566 памяти героев Сталинградской битвы (район Марьино), в котором сейчас идут работы по модернизации.

«Школа № 1566 — одна из лучших в городе, хорошие результаты показывает на олимпиадах, и качество выпускников очень неплохое. Но материальная база школы, наверное, не самая лучшая. Многие школы не реконструировались по 50, по 30 лет. Поэтому приняли решение три здания школы пустить под реконструкцию, реновацию, сделать их современными, отвечающими последним требованиям. Вот одна из этих школ, где мы присутствуем, будет базой для проведения соревнований по таким направлениям, как робототехника, 3D-моделирование и работы, связанные с математикой, искусственным интеллектом, программированием, и так далее. Здесь будет лучшая техника для того, чтобы ребята получали самые современные знания. Школа будет отвечать самым последним требованиям. Я думаю, что будет приятнее и учителям здесь работать, и учащимся», — сказал мэр.

Здание Марьинской школы № 1566 памяти героев Сталинградской битвы, построенное в 1995 году, расположено на Люблинской улице (дом 173). Оно рассчитано на 550 мест. В последние годы здание использовали приблизительно на 50 процентов проектной мощности. В нем обучались 276 учеников первых — четвертых классов. Сейчас их перевели в здание по адресу: Мячковский бульвар, дом 18, корпус 3.