Собянин: 22 медучреждения построят по проектам комплексного развития территорий

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Число проектов комплексного развития территорий за прошлый год увеличилось в 1,6 раза.

Более 20 медучреждений построят по проектам комплексного развития территорий (КРТ). Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.

«Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ. Программа охватила около 4,2 тысячи гектаров бывших промзон, незастроенных и неэффективно используемых участков», — отметил мэр Москвы.

Город совместно с инвесторами планирует построить на этих территориях 94 школы и 108 детских садов, 66 физкультурно-оздоровительных комплексов, 22 медицинских учреждения. На новых социальных, общественных, деловых объектах и производствах будет создано около 898 тысяч рабочих мест.

Кроме того, в рамках проектов КРТ планируется возвести 6,7 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации и для других нужд города. На всех территориях построят качественные дороги и проведут благоустройство.