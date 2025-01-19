Без декора и упаковки: как правильно сдавать хвойные деревья на переработку

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Из них сделают щепу, которую используют для отсыпки дорожек в парках или в качестве подстилки для животных.

В этом году в рамках акции «Елочный круговорот» в столице открыто 165 пунктов приема хвойных деревьев. Сдать их можно рядом с домом — адреса площадок опубликованы на карте проекта «Экоточки Москвы». Как правильно подготовить новогоднюю ель к переработке, рассказали специалисты городского Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Принести можно все виды хвойных пород: ели, сосны, пихты, а также их ветки. На пунктах переработки специальные рубительные машины превратят их в щепу. Полученный материал используют для отсыпки дорожек в парках и мульчирования почвы. Кроме того, щепу могут применять в качестве подстилки в вольерных комплексах.

При этом важна чистота и безопасность щепы. Чтобы не загрязнять окружающую среду и не поранить животных, в ней не должно быть посторонних элементов: осколков стекла, пластика, фольгированных материалов. Поэтому сдавать хвойные деревья нужно в их натуральном виде, без какого-либо декора.

Перед тем как отправить елку на пункт сбора, нужно снять с нее все украшения. Мишуру, гирлянды, дождики и любые их остатки следует тщательно собрать с дерева. У большой ели можно отрезать секатором часть веток и в удобном, компактном виде отнести ее на пункт приема. Если для транспортировки требуются мешки, бумага, ткань или пленка, то на площадке сбора с дерева нужно будет не забыть снять упаковку.

Когда лучше убирать елку, каждая семья решает самостоятельно. Кто-то делает это в начале января, кто-то предпочитает продлить праздничное настроение до старого Нового года, а кто-то не спешит расставаться с ним чуть ли не всю зиму. Специально для таких горожан акция продлена до 3 марта.

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