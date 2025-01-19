Молодость и свежий цвет лица: какие косметологические процедуры надо делать зимой

Фото, видео: 5-tv.ru

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Только кажется, что на подготовку к лету хватит пары недель. Успевать нужно до весны — до пробуждения солнца.

Зима — идеальное время для косметологических экспериментов и прохождения разного рода процедур. Особенно агрессивных, которые недоступны в периоды высокой активности солнца. В любое другое время после глубокого пилинга вы рискуете обжечься солнечными лучами или заработать нежелательную пигментацию. Кроме того, в снежное время года можно активно заниматься своим телом — без спешки готовиться к пляжному сезону.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru врач-дерматолог и косметолог Инесса Демьянова рассказала, что самый популярный зимний запрос — свежий цвет лица. Уставшие от холода и темноты пациенты мечтают о ровном тоне кожи и здоровом румянце. Также они хотят избавиться от сосудистых звездочек и выровнять рельеф покровов. Поэтому высоко востребованы отшелушивание, химические пилинги и лазерные шлифовки.

«Лазерные процедуры я люблю… Это доказанная безопасность, это эффективность без долгой реабилитации. Это та процедура, которая позволяет нам отшелушить поверхность кожи и тем самым выровнять текстуру и тон», — говорит врач.

Помимо перечисленных эксперт рекомендует выравнивать тон кожи с помощью манипуляций, связанных с пигментом. К ним относятся фототерапия, лазерное лечение и некоторые виды пилингов. Фототерапия — это воздействие широкополосного света на поверхностные слои кожи. Дополнительно стимулируются сосуды и клетки фибробласты, которые отвечают за выработку коллагена. Концентрированным лазерным лучом косметолог советует устранять точечные недостатки — пигментные пятна, небольшие локальные проявления купероза.

Еще одна популярная методика борьбы с неровным цветом лица — инъекционная косметология. Такие процедуры заключаются во введении лекарственных средств (мезотерапевтические коктейли или биоревитализанты) внутрь кожи с помощью иглы. Такие способы воздействуют непосредственно на клетки меланоциты, продуцирующие пигмент.

«По поводу биоревитализации или мезотерапии — я рекомендую использовать данную методику для подготовки кожи к агрессивным аппаратным манипуляциям, а также во время реабилитации после — через две недели после шлифовки либо после лазерного лечения», — уточняет Демьянова.

В зимнее время доктор также рекомендует фракционный игольчатый RF-лифтинг, позволяющий добиться уплотнения кожи и сглаживания рубцов. При помощи микроигл в кожу на определенную глубину доставляется RF-энергия и обеспечивает согревающий эффект. Тепло стимулирует выработку коллагена и эластина, благодаря чему кожа сокращается и приобретает молодой и подтянутый вид.

Важно помнить, что несмотря на обилие вариантов ухода прежде чем пробовать на себе очередное новшество стоит проконсультироваться с дерматологом. Также не забывайте, что красота кожи зависит не только от внешних воздействий, но и от внимания к себе изнутри. Контролируйте уровень витаминов и микроэлементов, ведите здоровый образ жизни, следите за качеством сна и питания, соблюдайте питьевой режим. И поводов обращаться к косметологам станет меньше.

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