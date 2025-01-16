Центр зимнего туризма: 7 миллионов гостей посетили Москву во время новогодних праздников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Туристы прибывали из разных стран.

За период новогодних праздников Москву посетили семь миллионов человек из разных стран. Это позволило российской столице еще раз подтвердить статус центра зимнего туризма в РФ. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В Москве побывали гости из регионов России, а также из Армении, Белоруссии, Индонезии, Казахстана, Китая, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Таиланда и других стран. Средняя загрузка трех- и четырехзвездочных отелей составила 90%.

«Гости гуляли по классическим туристическим маршрутам и на многочисленных площадках проекта „Зима в Москве“, где участвовали в квестах и мастер-классах, проводили время на катках, горках и лыжных трассах», — говорится в сообщении.

Туризм в период новогодних каникул принес Москве 136,8 миллиарда рублей. Эта цифра, как и количество туристов, в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Собянин подчеркнул, что власти продолжат реализовывать проекты сферы туризма и гостеприимства, в том числе план «Зима в Москве».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 220 желаний детей-сирот в Москве исполнено. Социальный проект «Давай друЖИТЬ!» помогает юным москвичам реализовать самые важные для них мечты, среди которых знакомство со звездами и экспертами, возможность попробовать себя в разных профессиях и побывать на экскурсиях.