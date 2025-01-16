Детская бессонница: как решить проблемы со сном у малышей и подростков

Фото: 5-tv.ru

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Сложности с засыпанием, ночные страхи и тревожные сновидения — новые вызовы для родителей, о которых рассказал сомнолог Алексей Мелехин.

Современные дети все чаще сталкиваются с нарушениями сна, и эта тенденция вызывает серьезную обеспокоенность у специалистов. Когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин в беседе с aif.ru подчеркнул, что крайне важно своевременно выявлять причины этих нарушений, чтобы избежать негативных последствий в будущем.

Многие дети просыпаются среди ночи, плачут и испытывают трудности при повторных попытках уснуть. Одним из тревожных симптомов бессонницы у детей является сонный паралич, когда малыш не может двигаться и испытывает затруднения с дыханием. Также наблюдаются случаи остановки дыхания во сне (апноэ) и синдром беспокойных ног, что добавляет беспокойства родителям.

Причинами этого могут быть сенсорные перегрузки, связанные с использованием гаджетов, а также отсутствие ритуалов отхода ко сну. Дети, просыпаясь, часто начинают плакать и испытывают страх, что мешает им снова уснуть.

Дошкольники нередко перегружены впечатлениями от кружков и общения со сверстниками, в то время как школьники сталкиваются с давлением со стороны родителей и требований учебного процесса. Это приводит к тому, что многие дети засыпают поздно, испытывая при этом стресс и тревогу.

Некоторые дети пытаются справиться с проблемами сна самостоятельно, прибегая к различным методам успокоения, таким как расчесывание кожи или создание белого шума при помощи воды. Однако такие действия могут сигнализировать о более серьезных проблемах, и родителям следует вовремя обратить на них внимание.

Чаще дети не ассоциируют сон с безопасностью, что приводит к состоянию разбитости и повышенному риску заболеваний. Это также негативно сказывается на успеваемости в школе и общем развитии ребенка.

Если родители замечают, что у их ребенка возникают проблемы со сном, важно не игнорировать эти сигналы. Необходимо пересмотреть режим дня, установить ритуалы отхода ко сну и, при необходимости, обратиться за помощью к специалисту.

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