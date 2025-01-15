Собянин заявил о спасении почти 370 человек во флагманских медцентрах в 2024 году

Фото: mos.ru

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Учреждения оснащены суперсовременными операционными, часть из них — уникальные.

Почти 370 человек спасли во флагманских медцентрах в Москве в 2024 году. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«С введением нового стандарта медики оказывают помощь в 1,5 раза быстрее. Теперь с момента поступления пациента до первичного осмотра проходит не больше 20 минут», — написал он.

На данный момент в Москве пять флагманских центров. В 2025 году планируется открыть еще один в больнице имени Буянова. Центры обеспечены новой медицинской техникой. Также в них есть около 60 суперсовременных операционных, часть из них — уникальные, подчеркнул Собянин.

А еще в каждом центре работает цифровая система «Триаж», которая анализирует показатели здоровья и распределяет поступающих пациентов по трем функциональным зонам. Так, пациенты в критическом состоянии сразу же попадают в красную зону, то есть в операционную или противошоковый зал. В экстренных случаях используются вертолеты.

Прежде Сергей Собянин рассказал о развитии ветеринарной сети Москвы. В городе создана сеть специализированных учреждений, где оказывают помощь домашним питомцам. Она насчитывает 26 организаций, оснащенных современным оборудованием. Практически во всех государственных ветклиниках Москвы, помимо терапевтов и хирургов, есть стоматологи, офтальмологи, кардиологи, специалисты УЗИ- и рентген-диагностики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин заявил о включении девяти новых площадок в программу реновации в Москве. Они находятся в пяти районах столицы. Комфортное жилье получат 3,9 тысячи человек.