Рыба-корюшка, Украина или «зеленая» повестка? Кто виноват в пожарах в Лос-Анджелесе

Фото, видео: Reuters/Mike Blake; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Огонь уничтожил более двух тысяч домов и унес жизни по меньшей мере десяти человек. Неукротимое пламя продолжает бушевать.

Небывалые пожары полыхают в окрестностях Лос-Анджелеса. Сгорели тысячи домов, да не абы кого, а голливудских звезд. Корреспондент «Известий» Николай Мастеров все увидел своими глазами.

Фильм-катастрофа в реальности. Адское пламя пожирает голливудские холмы, пока люди пытаются спастись из огненной ловушки. Тихоокеанские Палисады — образцовый калифорнийский пригород. Открыточный рай для богатых теперь — пепел.

Огонь уничтожил этот особняк за считанные минуты. От многомиллионного дома осталась одна печка.

Полностью выгорели две тысячи домов, более десяти тысяч пострадали. Целые кварталы элитных особняков звезд и миллионеров перестали существовать.

Уничтожена вилла Энтони Хопкинса за шесть миллионов долларов, дворец Билли Кристала и куда более скромный особняк Джона Гудмана. Некоторые дома в этом районе вспыхивали, словно спичечные коробки. И так улица за улицей.

Читайте также Масштаб пугает: космонавт Горбунов сфотографировал пожары в Калифорнии с МКС

Все элитное побережье окрасилось в угольно-серые тона. Раньше это был яркий либеральный «заповедник». Недвижимость здесь скупали голливудские актеры, модели, бизнесмены — почти все сторонники или спонсоры Демократической партии. Хантер Байден арендовал дом — его тоже стихия не пощадила.

Байден-старший, пока еще действующий президент США, впрочем, не сильно обеспокоен. На пресс-конференции с Камалой Харрис искрометно шутит.

«Мадам вице-президент, я знаю, что вас коснулось это лично, так что жгите», — сказал президент США Джо Байден.

Для Байдена, очевидно, плохая новость в том, что из-за пожаров пришлось отменить прощальные гастроли в Европе. Но есть и хорошая.

«Хорошая новость в том, что сегодня я стал прадедушкой. 10-фунтовая маленькая девочка. Ой, маленький мальчик!» — поделился президент США Джо Байден.

На брифинге в пожарном участке рядом с Байденом — губернатор самого прогрессивного штата Америки. Демократ Гэвин Ньюсом правит Калифорнией уже семь лет. Поборник ЛГБТ*, легализации наркотиков, гендерной «терапии» для детей. Борьба с пожарами явно не была в приоритете. Теперь приходится бегать от неудобных вопросов.

Гидроинфраструктуру, на которую было выделено семь с половиной миллиардов долларов, так и не построили. А бюджет пожарной охраны Лос-Анджелеса урезали почти на 18 миллионов долларов. Просто повестка была другая — «зеленая».

«Я пытался добиться от Гэвина Ньюсома, чтобы он разрешил подачу воды. Там было ее достаточно! А они взяли и вылили ее в Тихий океан, потому что пытались защитить там какую-то крошечную рыбку, корюшку вроде. И сегодня в Лос-Анджелесе почти не осталось воды в пожарных гидрантах», — прокомментировал избранный президент США Дональд Трамп

Не хватило и техники. Ее «избытки» еще два года назад передали Украине. Последствия «демократического» подхода к управлению пожарным пришлось расхлебывать брезентовыми «ведрами».

«Здесь у них всего две машины на весь этот район, и у них нет воды. У них закончилась вода в гидрантах, но у них также нет воды в грузовиках. Пожар слишком большой, чтобы его могли остановить две машины», — рассказал житель Лос-Анджелеса Марк Макмиллан.

Политическая амнезия — характерный симптом наследия демократов. Та же Калифорния горит регулярно. Сухой климат, отсутствие резервуаров, некомплект пожарной службы — условия для идеального шторма были заложены уже давно. И ведь их предупреждали.

«Я разговаривал с одним парнем, и он сказал мне: «Чувак, однажды будет правильный ветер, и огонь начнется в нужном месте, и он пронесется через Лос-Анджелес до самого океана. Нам просто всегда везло с ветром. Но если ветер будет дуть не в ту сторону, он просто сожжет Лос-Анджелес. И они просто ничего не могут с этим сделать», — поделился блогер Джо Роган.

Делать, кажется, ничего и не собирались. Руководить пожарной службой впервые в истории поставили открытую лесбиянку*. Та выделяла средства на хор геев*, кафе для трансгендеров*, призывала сотрудников участвовать в нетрадиционных парадах. Уволили Кристин Кроули только сейчас — когда от вверенной ей территории осталась выжженная земля.

Голливудская и партийная элиты прогрессивную повестку поддерживали, выступали за сокращение финансирования неугодных ведомств. Полиции Лос-Анджелеса тоже урезали бюджет, теперь на улицах — мародеры.

В пострадавших районах введен комендантский час, дома запрещено покидать с шести часов вечера до восьми часов утра. О любых подозрительных активностях — сразу сообщать правоохранителям. Впрочем, как и всегда, за прихоти богатых расплачиваться приходится не только им.

«Искры попали на чердак, здесь по соседству. И весь дом вспыхнул. Дом моих соседей уничтожен. Это страшно», — поделился житель Лос-Анджелеса Джимми Гарсия.

Двухэтажный дом на семь семей, где проживали дети и пожилые люди, полностью разрушен огнем. Жильцы остались без крыши над головой, но, к счастью, обошлось все без жертв.

Другим повезло меньше. В пожарах погибли по меньшей мере десять человек. Общий ущерб оценивается в суммы от 50 до 150 миллиардов долларов. Неукротимое пламя продолжает бушевать, перекидываясь на еще целые районы.

Демократы во главе с Байденом уже объявили: всему виной — изменение климата. Ну а против природы какие могут быть аргументы?

* — движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено