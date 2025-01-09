Беда пришла в дом Бена Аффлека: актеру пришлось эвакуироваться из-за пожаров в Лос-Анджелесе

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Режиссер покинул город, успев помочь при этом бывшей жене Дженнифер Гарнер.

Актер и режиссер Бен Аффлек был в числе жителей Лос-Анджелеса, которым пришлось эвакуироваться из-за бушующих пожаров. Об этом пишет Daily Mail.

Дом Аффлека находится в районе Пасифик-Палисейдс. Этот особняк он купил после расставания с певицей Дженнифер Лопес. Когда начались пожары, актер вернулся домой с работы и увидел огонь возле своего жилища. Потрясенный происходящим, Аффлек решил эвакуироваться. Он отправился к своей бывшей жене, актрисе Дженнифер Гарнер, которая живет с детьми в нескольких кварталах от него, в Брентвуде. Аффлек помог им уехать в безопасное место.

На следующий день после эвакуации Аффлек вернулся в Палисейдс. Как он удивился, когда увидел, что его дом уцелел. Огонь обошел стороной особняк звезды общей площадью 580 квадратных метров и стоимостью 20,5 миллионов долларов.

Лесные пожары в Калифорнии

Огонь охватил Лос-Анджелес в ночь на 8 января (днем 7 января по местному времени). На данный момент там бушуют шесть пожаров. Площадь возгорания в Пасифик-Палисейдс, районе на побережье Лос-Анджелеса, перешла отметку в 64,7 квадратных километра. В первые сутки оттуда эвакуировали 30 тысяч людей, а сегодня уже более 130 человек в Итон-Каньоне и Палисейдсе получили приказы о необходимости покинуть свои дома.

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Глава пожарной безопасности заявил, что ресурсы были рассчитаны на борьбу лишь с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляются сильный ветер. Избранный президент США Дональд Трамп обвиняет власти Калифорнии в происходящем.

Известно о пяти жертвах пожаров, еще сотни человек получили ожоги разной степени тяжести. Эвакуация проводится с осложнениями, ведь образуются пробки. Тогда люди бросают машины и пешком покидают город. При этом не все решаются покинуть свои дома.

Некоторые голливудские звезды и политики уже лишились своих домов. Например, сын актера Тома Хэнкса уже сообщил в социальных сетях, что его отчий дом сгорел дотла. Лишилась своей недвижимости и актриса Пэрис Хилтон. Резиденция вице-президента США Камалы Харрис также попала в зону эвакуации, огонь уже подходит к ней.

Ранее 5-tv.ru писал, что пожар в Лос-Анджелесе нанес ущерб более чем в 50 миллиардов долларов.