Лесные пожары бушуют в Калифорнии. Главное к этому часу

Фото: Reuters/Дэниел Коул

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Люди винят местных властей в произошедшем. Уже известно о пяти жертвах и порядка 100 пострадавших.

Лесные пожары продолжают бушевать в Калифорнии — земле кинозвезд и золотых пляжей. Огонь, питаемый штормовыми ветрами, беспощадно пожирает в Лос-Анджелесе все на своем пути — от деревьев до роскошных вилл и престижных заведений. Площадь пожара только увеличивается. А тем временем в городе орудуют и мародеры. О ситуации с пожарами в Лос-Анджелесе — в материале 5-tv.ru.

Шесть очагов

На данный момент шесть пожаров охватили Лос-Анджелес. Последний из них вспыхнул на Голливудских холмах возле каньона Раньон. Помимо этого, пожары бушуют в округе Итон-Каньоне, престижном районе Пасифик-Палисейдс, а также Херсте, Вудли и Лидии недалеко от Актона.

Площадь возгорания в Пасифик-Палисейдс, районе на побережье Лос-Анджелеса, перешла отметку в 64,7 квадратных километра. Эвакуация местных жителей в безопасные районы продолжается. Так, более 130 человек в Итон-Каньоне и Палисейдсе получили предупреждения или приказы о необходимости покинуть свои дома.

Глава пожарной безопасности заявил, что ресурсы были рассчитаны на борьбу лишь с одним-двумя крупными пожарами. Сейчас же их гораздо больше. Ситуацию усугубляются сильные ветры.

Губительные последствия

Известно уже о пяти жертвах пожаров, о чем передает телеканал ABC News со ссылкой на местного шерифа. Еще сотни человек получили ожоги разной степени тяжести. Выбраться из охваченных пламенем районов порой — настоящее испытание. При эвакуации образуются пробки, многие люди просто в панике бросают свои машины и покидают город пешком. Это создает огромные препятствия для пожарных. Им приходится использовать бульдозеры, чтобы проложить себе путь к горящим домам.

При этом многие люди не решаются покинуть свои дома. Они пытаются спасти жилища от пламени. В то же время уже известно, что некоторые голливудские звезды и политики лишились своих домов. Например, сын актера Тома Хэнкса уже сообщил в социальных сетях, что его родительский дом сгорел дотла.

Лишилась своей недвижимости и актриса Пэрис Хилтон. Резиденция вице-президента США Камалы Харрис также попала в зону эвакуации, огонь уже подходит к ней.

Также сообщается о размере ущерба от стихийного бедствия. Так, на данный момент он оценивается в 52-57 миллиардов долларов.

Масштабное бедствие

Президент США Джо Байден объявил о введении в Калифорнии режима масштабного бедствия. Это сделано для того, чтобы помочь властям штата справиться с последствиями пожаров. Также пострадавшие получат гранты на временное жилье, ремонт домов и низкопроцентные кредиты для покрытия ущерба, а также другую поддержку для восстановления хозяйств и бизнеса.

Кто виноват?

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что во всем виноват губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, отказавшийся подписать декларацию о восстановлении водных ресурсов, которая могла бы предотвратить засуху.

«Он сам виноват в этом. Вдобавок ко всему, нет воды для пожарных гидрантов, нет пожарных самолетов. Настоящая катастрофа», — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп вместе с тем призвал Ньюсома уйти в отставку.

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск, в свою очередь, на странице в соцсети X согласился с тем, что власти Калифорнии являются худшими в США. Так, он ответил на публикацию одного из пользователей о том, что «неудачная политика» Ньюсома в области управления водными и лесными ресурсами способствовала действующим пожарам.

«Правда», — написал Маск.

Мародерам огонь не страшен

Пока в Лос-Анджелесе бушуют пожары, злоумышленники не упускают возможности ухватить чужое. Так, уже двух человек задержали за мародерство, передает CNN. Окружной прокурор Натан Хохман заявил, что люди, пытающиеся нажиться на чужом несчастье, будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Речь идет о мародерах, мошенника и лицах, нападающих на жертв пожаров.

«Пусть будет ясно, что те, кто стремится незаконно наживаться на боли и страданиях других — будь то мародерство, мошенничество, кража, кража со взломом или любая другая форма преступной деятельности, — не останутся безнаказанными», — сказал он.

Премия «Оскар»

В связи с пожарами в Лос-Анджелесе решено перенести объявление номинантов на премию киноакадемии США «Оскар» с 17 на 19 января. Об этом передает телеканал CBS News со ссылкой на поступившее в его распоряжение письмо киноакадемии. Вместе с тем продлен срок голосования по выбору номинантов до 14 января.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Лос-Анджелесе сгорел дотла дом за пять миллионов долларов.