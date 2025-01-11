Сергей Собянин: реставрация фасадов уникальной церкви в «Коломенском» завершена

Фото: mos.ru

Построенная в 1528–1532 годах церковь — шедевр архитектуры XVI века мирового значения. Она стала одним из первых каменных шатровых храмов и самым высоким зданием на Руси того времени.

Закончена реставрация фасадов церкви Вознесения Господня в музее-заповеднике «Коломенское». Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Это настоящий шедевр архитектуры XVI века мирового значения. Построенная в 1528–1532 годах церковь стала одним из первых каменных шатровых храмов и самым высоким зданием на Руси того времени — 62 метра. А в 1994 году она вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО», — написал мэр Москвы.

Во время реставрации специалисты расчистили внешние стены, привели в порядок цоколь, галерею, шатер, металлические детали, белокаменные элементы, кровлю, двери и окна. Кроме того, они обновили кирпичную кладку и декор, а также позолотили крест.

До конца этого года планируется отреставрировать интерьеры церкви и завершить благоустройство территории.