Сергей Собянин рассказал о развитии ветеринарной сети Москвы

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В городе создана сеть специализированных учреждений, где оказывают помощь домашним питомцам. Она насчитывает 26 организаций, оснащенных современным оборудованием.

Государственные ветклиники столицы приняли в 2024 году почти полмиллиона питомцев. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Сергей Собянин.

«В городе создана крупнейшая ветеринарная сеть, которая включает 26 учреждений. Они оснащены современным оборудованием, в каждом работают высококвалифицированные специалисты. За прошедший год сделали ветеринарную помощь еще удобнее и доступнее, расширили спектр услуг», — написал мэр Москвы.

Практически во всех государственных ветклиниках Москвы, помимо терапевтов и хирургов, есть стоматологи, офтальмологи, кардиологи, специалисты УЗИ- и рентген-диагностики.

Попасть на прием к специалистам по грызунам, рептилиям и птицам теперь намного проще — список учреждений, где работают ратологи, герпетологи и орнитологи, расширился.

Кроме того, в двух клиниках — Красногвардейской и ветклинике в Останкине — доступна процедура компьютерной томографии животных и расшифровка ее результатов.

В городе продолжается бесплатная вакцинация питомцев от бешенства. В 2024 году в столице привили более 448 тысяч домашних животных.