Мэр Москвы сообщил об итогах работы музеев и выставок в 2024 году

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В числе самых популярных у горожан площадок — Московский зоопарк, Музей космонавтики, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское».

Более 17 миллионов человек посетили столичные музеи и выставки в 2024 году. Об итогах работы экспозиционных площадок Москвы мэр Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

Самыми популярными у горожан стали Московский зоопарк, музеи-заповедники «Царицыно», «Коломенское», «Останкино и Кусково», а также музейное объединение «Музей Москвы» и Музей космонавтики.

«Один из главных проектов года — выставка “Москвичка. Женщины советской столицы 1920-1930-х” в Музее Москвы. Ее посетили больше 60 тысяч человек. По традиции каждый месяц проводилась Московская музейная неделя. Эта акция стартовала в 2019-м, с тех пор она заинтересовала свыше 4,5 миллиона посетителей», — написал мэр Москвы.

В 2024 году на музейных и выставочных площадках столицы прошло свыше 600 концертов, праздников, театральных представлений, лекций, конференций и форумов. Их посетили около 1,3 миллиона горожан.

