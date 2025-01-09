Трамп-младший связал пожары в Лос-Анджелесе с помощью Украине

Фото: Reuters/Майк Блейк

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При этом его отец подчеркнул, что некоторые районы буквально превратились в пепел.

Власти округа Лос-Анджелес ранее «пожертовали» лишнее оборудование для тушения огня, которое сейчас могло бы помочь в ликвидации масштабных пожаров. Об этом заявил сын избранного президента США Дональд Трамп-младший на странице в соцсети X.

«О, смотрите, конечно, пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала кучу своих припасов Украине», — написал он.

Трамп-старший при этом подчеркнул, что сейчас «лучшие районы» США продолжают гореть, некоторые участки просто превратились в пепел. Он призвал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома уйти в отставку. Сам же глава штата раскритиковал избранного президента за политизацию происшествия.

Читайте также Лесные пожары бушуют в Калифорнии. Главное к этому часу

Лесные пожары в Калифорнии

Огонь охватил Лос-Анджелес в ночь на 8 января (днем 7 января по местному времени). На данный момент там бушуют шесть пожаров. Площадь возгорания в Пасифик-Палисейдс, районе на побережье, перешла отметку в 64,7 квадратных километра. В первые сутки оттуда эвакуировали 30 тысяч людей, а сегодня уже более 130 человек в Итон-Каньоне и Палисейдсе получили приказы о необходимости покинуть свои дома.

Глава пожарной безопасности заявил, что ресурсы были рассчитаны на борьбу лишь с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляются сильный ветер. Избранный президент США Дональд Трамп обвиняет власти Калифорнии в происходящем.

Известно о пяти жертвах пожаров, еще сотни человек получили ожоги разной степени тяжести. Эвакуация проводится с осложнениями, ведь образуются пробки. Тогда люди бросают машины и пешком покидают город. При этом не все решаются покинуть свои дома.

Некоторые голливудские звезды и политики уже лишились своих домов. Например, сын актера Тома Хэнкса уже сообщил в социальных сетях, что его отчий дом сгорел дотла. Лишилась своей недвижимости и актриса Пэрис Хилтон. Резиденция вице-президента США Камалы Харрис также попала в зону эвакуации, огонь уже подходит к ней.

Ранее 5-tv.ru писал, что дом Бена Аффлека оказался в зоне эвакуации из-за пожаров в Лос-Анджелесе.