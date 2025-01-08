Собянин: заявки на пятый поток «Академии инноваторов» принимаются до 28 января

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По итогам года к стартап-экосистеме «Академии инноваторов» присоединились более 25 тысяч предпринимателей в сфере технологий. Совокупная выручка резидентов программы составила 450 миллионов рублей.

Прием заявок на пятый поток «Академии инноваторов» продолжится до 28 января. Об этом столичный мэр Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Академии инноваторов» — самый эффективный инструмент Москвы для создания стартапов и развития технологического бизнеса на ранних стадиях. В прошлом году она вышла на международный уровень. Теперь в проекте участвуют и представители дружественных стран. На данный момент их около 40.

«Поддержка предусматривает экспертное сопровождение до полной доработки продукта и выхода к заказчикам и инвесторам. Основной фокус — на применении ключевых для инновационного развития страны цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, большие данные и машинное обучение», — отметил мэр Москвы.

Особенно активно в программе участвуют студенты вузов. Самыми популярными направлениями остаются высокотехнологичная медицина, инновации в промышленности и информационные технологии.

По итогам года к стартап-экосистеме «Академии инноваторов» присоединились более 25 тысяч предпринимателей в сфере технологий. Они запустили свыше 4200 инновационных проектов, создали больше 750 новых стартапов, привлекли около 310 миллионов рублей в виде инвестиций и грантов.

Совокупная выручка резидентов программы составила 450 миллионов рублей. Кроме этого, несколько проектов готовятся выйти на международные рынки.