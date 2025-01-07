Собянин назвал сумму пожертвований москвичей на благотворительные проекты

Москвичи пожертвовали на благотворительность более 374 млн рублей в 2024 году

Фото: mos.ru

Более 74 млн рублей направили в адрес некоммерческих организаций с использованием благотворительного сервиса на портале mos.ru.

В прошлом году москвичи потратили на благотворительность свыше 374 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Больше 374 млн рублей пожертвовали москвичи на благотворительность в прошлом году. Горожане помогают детям, людям старшего возраста, многодетным семьям, участникам СВО, образовательным, научным и экологическим программам, бездомным животным», — отметил градоначальник.

С помощью благотворительного сервиса mos.ru москвичи направили НКО свыше 74 миллионов рублей — почти на треть больше, чем в 2023 году. Некоммерческие организации отчитываются об использовании собранных средств и делятся историями подопечных.

Участники городской программы лояльности «Миллион призов» пожертвовали больше 300 миллионов рублей. Среди крупных благотворительных акций — «Народный фронт. Все для Победы».