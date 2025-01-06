Собянин рассказал о новых возможностях для отдыха и спорта в парке «Яуза»

Фото: mos.ru

Самой популярной зимней площадкой здесь остаются горки на Ростокинском акведуке.

В прошлом году в столице завершилось создание парка «Яуза» — самого большого линейного парка в Европе. Парк предлагает променады для прогулок, всесезонные беговые и велодорожки, спортивные зоны. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что с приходом зимы здесь открылись три катка с искусственным льдом, 12 лыжных трасс и комплексы тюбинговых горок. Подробные карты маршрутов можно найти на сайте парка.

«Есть бесплатные катки — например, возле дома № 8 в Юрловском проезде, возле дома № 28 на Заповедной улице и у дома № 2 на улице Бажова с теплыми раздевалками и пунктами проката», — написал градоначальник.

Собянин рассказал, что наиболее популярными среди москвичей остаются горки на Ростокинском акведуке.

Этой зимой парк украсили светодиодные ели, арки и тоннели. Каждая деталь создает уютную атмосферу и позволяет сделать яркие фотографии на память.