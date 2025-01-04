ФСБ задержала четверых россиян, готовивших теракт в Екатеринбурге
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru
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Двое из них уже ранее совершали диверсии.
В Екатеринбурге четверых молодых человек 2007 и 2008 годов рождения, планировавших совершить теракт при помощи самодельного взрывного устройства. Об этом сообщили в ФСБ РФ.
Отмечается, что молодые люди разделяли идеи запрещенной на территории нашей страны террористической организации. Помимо компонентов самодельного взрывного устройства у них также изъяли средства связи, где хранилась инструкция по их изготовлению.
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Кроме того, было установлено, что двое из задержанных уже совершали диверсии — они имеют отношение к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД РФ по Свердловской области.
Против задержанных возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ предотвратила теракты в отношении офицера Минобороны и военного блогера. Силовики задержали россиянина, который действовал по указанию военной разведки Украины.