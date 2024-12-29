Фото, видео: © РИА Новости/ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Сотрудники ФСБ пресекли десятки попыток врага устроить диверсию.

Отдавая приказ оккупировать территорию курского приграничья президент* Украины Владимир Зеленский, конечно, подставился. Потому что он уже не выглядит невинной овечкой, какой пытается себя показать. Его солдаты вошли на территорию, с которой не было угрозы Украине. И его солдаты там совершают преступления и это фиксируется.

Генпрокуратура на этой неделе направила в суд обвинительные заключения по 21 пленному всушнику за совершения терактов на территории Курской области. Пришедшая к власти на волне крови и террора майданная элита верна своим ценностям. Они начали с уничтожения недовольных внутри Украины, потом устроили охоту на непокорных лидеров Донбасса и Новороссии, теперь киевский режим несет террор на российскую землю. Причем в этом году эти попытки из точечных пытаются сделать массовыми.

Вербовка нестабильных граждан, снабжение орудиями убийства, обещание спасения и золотых гор, и конечно финальное — умывание рук, так сказать.

22 марта во время концерта группы «Пикник» на концертный зал «Крокус Сити Холл» напали четверо террористов. Они подожгли зал и расстреливали всех, кто попадался на пути. От их рук погибли 145 человек. Нападавших задержали далеко от Москвы, но на подходе к украинской границе. Там кураторы обещали им окно для перехода. У спецслужб нет никаких сомнений, что теракт был спланирован в Киеве. И управляли террористами оттуда дистанционно.

Тогда в марте это смотрелось как что-то за гранью, учитывая и объект атаки, и количество жертв, но как оказалось в течение года схема по которой вербовали убийц для «Крокуса» стала применяться украинскими спецслужбами и в других обстоятельствах.

Прямая параллель — убийство командующего войсками РХБЗ генерала Игоря Кириллова в декабре. Гражданин третьей страны, не России и не Украины, дистанционный контроль, обещание денег и эвакуации за границу. Никто террористов никогда не собирался вытаскивать, они были, есть и будут одноразовым материалом. В случае с Кирилловым Киев даже отпираться не стал о своей причастности.

И точно так же были спланированы еще несколько терактов в Москве, которые на этой неделе удалось предотвратить спецслужбам. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Алексей Целищев.

Десятки попыток устроить диверсию или исполнить теракт, но итог один: задержание, наручники тюремный срок. Киевский режим повышает ставки: вербует целые семьи и заставляет их убивать родных людей.

Тесла — гражданин России. Вместе с женой четыре года назад уехал на Украину. В СБУ узнали, что отец женщины — личный водитель одного из высокопоставленных сотрудников Минобороны России. После этого завербовали супругов. Тесла прошел полиграф, обучение. И был фиктивно депортирован в Москву, с задачей — взорвать своего тестя. У него же и поселился.

Жена Теслы, которая осталась с украинскими кураторами в Полтавской области, постоянно давила на супруга, особенно в те моменты, когда террорист начинал сомневаться в своей миссии.

В этот момент Тесла уже был на контроле наших спецслужб. Во время задержания оперативники обнаружили и повербанк со взрывчаткой. И систему видеонаблюдения, для отчета перед украинскими кураторами. Но, сколько еще таких завербованных?

«Для СБУ и кураторов СБУ, есть огромная часть, проживающих на территории России людей, которым Россия чужда», — рассказал генерал-лейтенант службы внешней разведки России в отставке Леонид Решетников.

Именно такой контингент годится для вербовки СБУ так называемых спящих агентов внутри России. Заманивают деньгами. Для начала дают задачи, например, обеспечивать работу мошеннических колл-центров, которые терроризируют звонками россиян.

Вот случай из Приморья. Пенсионерку отговорили переводить деньги мошенникам продавцы местного магазина, когда та уже стояла возле банкомата с миллионами рублей в руках.

Сорок процентов доходов идут на финансирование ВСУ. Суммы колоссальные: к концу года ущерб россиян от телефонных мошенников составил 250 миллиардов рублей. Еще одна задача звонящих, прощупывать уязвимых к вербовке граждан.

«Они работают по информации и по рекомендациям, по скриптам, которые им предоставляют разведки. Великобритания, в основном, как идеолог, стратег в этом направлении», — рассказывает ветеран спецподразделения антитеррор «Альфа» Андрей Попов.

И сразу же мощнейшее психологическое влияние. Жертвам, которые уже перевели деньги мошенникам, внушают что вернут все. Нужно только выполнить определенные действия.

Поджоги государственных объектов, запуски фейерверков в банках, коктейли Молотова под полицейские машины, все это результат вербовки россиян украинскими спецслужбами. В МВД заявили: за последние десять дней зафиксировали больше полусотни таких преступлений.

«Психологическое воздействие таково, что человек не видит иного способа, иного варианта взаимодействия с реальностью, кроме как совершить то, что от него требуют. При этом используются технологии, которые разработаны для лечения психологических и психических расстройств», — комментирует научный сотрудник лаборатории деструктологии МГЛУ Ольга Стрекалова.

Сотрудники ФСБ работают по всем фронтам, в том числе раскрывают секретных агентов, которые от дропов и помощников телефонных мошенников вырастают до террористов.

Пермский край. Штурм квартиры пособника террористического режима Зеленского. У украинских кураторов он был примерным агентом, поэтому получил повышение и новое задание. Вместе с завербованным из Свердловской области надо было подорвать автомобиль с руководителем одного из предприятий, производящих высокоточные средства ПВО, задействованные в специальной военной операции.

В преступную схему втянули еще и трех подростков. Они следили за передвижением автомобиля жертвы и сообщили, когда владелец припарковал ее на стоянке. Непосредственными исполнителями теракта стали еще двое молодых людей. Их пошагово контролировали сами украинцы. А сотрудники ФСБ задержали сразу после того, как завербованные установили самодельное взрывное устройство под автомобиль.

Очередной пример блестящей спецоперации ФСБ. За шаг до теракта удалось обезвредить и бомбу, и преступников. Но для киевского режима люди — расходный материал. На их место находят других. Вот еще одна попытка теракта, предотвращенного нашими спецслужбами. Эта папка с самодельным взрывным устройством предназначалась для высокопоставленного военнослужащего. Курировал теракт из Польши агент украинских спецслужб Виталий Рогожин.

Тот самый дом, который указали сотрудники спецслужб Украины для преступников в качестве координат, чтобы забрать ту самую взрывчатку.

Абсурд, но взрывное устройство лежало под матрасом и в любой момент могло сработать, если бы папка приоткрылась. Но исполнители были инструктированы. Следить за выполнением задания отправили еще одного завербованного. Он сидел рядом с местом преступления, в кафе.

Передавал координаты, фотографии и личные данные военнослужащих и членов их семей украинским кураторам, которые планировали их убийство. И вовремя был задержан сотрудниками ФСБ, которые в очередной раз оказались на шаг впереди украинских спецслужб. Несмотря на то, что СБУ бросает все силы и средства для серьезных преступлений в России, успехи у них такие же мнимые, как и ситуация на фронте.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.