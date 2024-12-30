Белоусов созвонился с детьми участников СВО, чьи желания исполнит в рамках «Елки желаний»

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Министр обороны РФ организовал программы, чтобы загаданные на Новый год ребятишками мечты сбылись.

Министр обороны России Андрей Белоусов поговорил по телефону с детьми участников спецоперации в рамках новогодней благотворительной акции «Елка желаний». Видео с беседами поделилось Минобороны.

Еще когда Белоусов снимал открытки с новогодней елки, ему попалось письмо от девятилетнего мальчика Ивана из Тульской области. Он написал, что мечтает о поездке в Санкт-Петербург. Андрей Белоусов пригласил мальчика в Северную столицу. Для него уже организована обширная культурная программа, в которую входит посещение Военно-морского музея, крейсера «Аврора» и других достопримечательностей города.

«Елка желаний»: какие новогодние мечты детей исполнил Путин

Во время разговора Иван рассказал министру, что учится в третьем классе, любит животных и очень сильно хотел бы посетить зоопарк, чтобы увидеть львов. Это желание тоже исполнится.

Отец мальчика сейчас находится в зоне СВО. За проявленные отвагу и самоотверженность он награжден орденом «Мужества», а также медалями «Жукова» и «Суворова».

Минобороны РФ; 5-tv.ru

Белоусов пообщался с еще двумя ребятишками: Викторией и ее братом Егором из Ростова-на-Дону. Они мечтают побывать на Параде 9 мая в Москве на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Белоусов заявил, что ждет всю семью в столице, все условия для их визита созданы. Также Виктория и ее семья смогут побывать в Центральном музее Вооруженных сил РФ, Центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС России «Патриот» и еще в ряде других знаковых местах Москвы.

Министр поздравил всех детей, с которыми общался по телефону, с наступающим Новым годом и пожелал им всего самого хорошего.

«Елка желаний»

«Елка желаний» — благотворительная акция, которая проводится накануне Нового года в России. На елке висит множество бумажных шариков, на которых написаны мечты детей, живущих на новых территориях России, а также в приграничье — в Курской и Белгородской областях, в частности, дети участников СВО.

В ней участвуют министры, депутаты, сенаторы, общественники и деятели культуры. Причем присоединиться к ним может любой желающий — достаточно зайти на сайт проекта «Елкажеланий.рф» и выбрать, какую мечту хотели бы исполнить.

Ранее 5-tv.ru писал, что первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе визита в Запорожскую область исполнил мечты детей в рамках новогодней акции «Елка желаний».