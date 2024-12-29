«Елка желаний»: какие новогодние мечты детей исполнил Путин

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Российский лидер вновь присоединился к ежегодной благотворительной акции.

В эти предновогодние дни особенно важно поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации. Вот уже десять лет существует проект «Елка желаний», которую сперва запустили волонтеры в Татарстане, но начинание быстро подхватили на федеральном уровне.

Сейчас первые лица регионов и государства считают своим долгом взять шар с детскими желаниями и исполнить чью-то маленькую мечту. Президент всегда подает пример, в этом году Владимир Путин выбрал три шара, и два из них уже реализованы.

Так, 12-летняя Таисия Леонова из Московской области, которая сама с шести лет занимается танцами, посетила репетицию легендарного ансамбля имени Игоря Моисеева, а десятилетняя Маргарита Руцинская на несколько часов стала пилотом.

Правда, пока за штурвалом тренажера, зато в компании Леонида Якубовича. Помимо собственно загаданных желаний, у девочек и их близких в Москве была насыщенная программа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Народный фронт исполнил мечты детей в рамках новогодней акции «Елка желаний».