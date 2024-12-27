«Дарить нельзя расстроить»: как россияне исполняют новогодние мечты детей

Более 50% россиян стараются дарить своему ребенку то, о чем он мечтает

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Найти альтернативу дорогому подарку можно, было бы желание.

Согласно результатам опроса, лишь 10% россиян покупают своим детям под елку на Новый год все, что те попросят, не обращая внимания на цены. Цифры привели в KP.RU.

Многие же не располагают достаточными финансами для того, чтобы покупать детям новые гаджеты или дорогие игрушки всякий раз, когда слышат такие просьбы. Однако порадовать ребят хочется, так что родители стараются хотя бы частично, но исполнять их мечты.

Даже если нет денег на подарок, который ребенок попросил в письме у Деда Мороза, 51% мам и пап не опускают руки, а стремятся найти альтернативу, которая обрадует не меньше.

А вот треть опрошенных считает, что большинство детских фантазий — глупости, а потому вообще не стоят того, чтобы тратиться на них. Их дети получают в подарок только то, что родители сочли полезным на долгую перспективу.

Такие люди обладают своеобразным навыком — убеждать ребенка, что он сам захотел врученный ему подарок, пусть даже это будут новые ботинки или ватные штаны, обычно у детей энтузиазма не вызывающие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие советы шаманка дала по выбору новогодних подарков для близких.