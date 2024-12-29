Авиакатастрофа в Актау: что на самом деле произошло с самолетом

Фото, видео: www.globallookpress.com/Isa Tazhenbayev; 5-tv.ru

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На борту воздушного судна находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек.

Авиакатастрофа в Казахстане сплотила три соседние прикаспийские государства и показала, насколько тесно связаны судьбы наших народов: 25 декабря рейс Azerbaijan Airlines из Баку вылетел в российский Грозный, но вынужден был изменить курс и направился в казахстанский Актау на противоположном берегу Каспия, где в трех километрах от аэропорта при повторном заходе на посадку самолет упал.

На борту находилось 67 человек, включая экипаж. Трудно поверить, что в такой аварии выжили 29 человек, некоторые пассажиры и вовсе отделались царапинами. Приоритетная версия при этом — «внешнее воздействие».

Президент РФ Владимир Путин созвонился с лидерами Азербайджана и Казахстана. Ильхаму Алиеву он принес извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России. Еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Из разговора стало известно, что в то время, когда борт неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного, сам город, а также Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения.

Касым-Жомарт Токаев и российский президент в разговоре обменялись соболезнованиями, ведь среди погибших и российские, и казахстанские граждане. Стороны исходили из понимания, что расследование, которое ведет Казахстан, будет носить объективный и прозрачный характер.

Привлечены специалисты Азербайджана, России и Бразилии, а сам самолет произведен в Сан-Паулу на заводе Embraer. Что известно о трагедии к этому часу — смотрите в репортаже корреспондента «Известий» Ивана Литомина.

Последние минуты полета Embraer над побережьем Каспийского моря, 11:30 утра, Актау. Кадры, снятые очевидцами. Человек с телефоном явно понимает — с самолетом что-то не так. Пассажир Субхонкул Рахимов сначала так же молча снимает все, что происходит в салоне, затем молится!

Самолет резко снижается, как будто пилоты пытаются сесть в поле. Человек с камерой на земле начинает нервничать. Вот-вот случится удар.

Шестьдесят семь человек. Казалось, выжить после такого падения невозможно. Но Субхонкул Рахимов выжил. Эти кадры он сделал как только выбрался из горящего салона. Пара царапин на лице. Шок. Он сам не понимает, как это произошло.

И только спустя несколько часов, когда нашей съемочной группе удалось с ним пообщаться, говорит — уже прощался с жизнью и записывал последние кадры для родственников.

«Просто понимал, что, наверное, скорее всего, выжить уже не придется. Думал хотя бы что-нибудь поснимать», — выживший пассажир рейса Баку-Грозный Субхонкул Рахимов.

Тогда в первые секунды после взрыва к месту трагедии бросились все, кто наблюдал за лайнером. И лишь когда приблизились к горящей машине, стало понятно, что спешили к месту чуда, отчетливо слышались голоса других выживших. За Субхонкулом выходили на своих ногах еще люди. Двадцать девять человек выжили в этой авиакатастрофе. Из них девять — российские граждане.

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Официальной информации — никакой. Списков еще нет. В аэропорту прибытия родственники ждут хоть какой-то информации.

«Один мой племянник — мы с ним разговаривали — он живой остался. Он тоже летел этим рейсом. А о них — пока ничего. На родине тоже говорят, о них ничего не знают», — комментирует родственник пропавших без вести Айдан Штадов.

В толпе раздается вздох облегчения: Игбал Байрамов увидел среди спасшихся своего родственника.

В госпитале Актау Там же нам удалось записать и Увайса Эдиева. Говорит, вспоминать, что произошло в самолете, не хочет. Но в интервью все равно невольно возвращается мыслями на борт.

«Конечно, страшно было, ну все смотреть смерти почти, вот такого не ожидал я, что останемся живы», — рассказывает выживший о крушении Увайс Эдиев.

Всех пострадавших доставили в ближайшую больницу, наша съемочная группа там их и застала, когда наших соотечественников готовили к перевозке в Москву. Спецборт МЧС уже ждал их в Актау. В столице сразу же передали в руки лучших медиков.

После эвакуации раненых на месте ЧП завершили и поисковые работы. Часть погибших родственникам удалось опознать. Остальным предстоит пройти ДНК-процедуру. Всего жертв крушения — 39 человек.

Комиссии предстоит посекундно восстановить полет Embraer. Особое внимание к моменту, когда рейс Баку — Грозный заходил на посадку в пункте назначения. Вот данные сайта «Флайрадар». Траектория полета из Баку. В районе восьми утра самолет заходит на посадку в Грозном, но диспетчеры связываются с пилотами и сообщают: в аэропорту объявлен план «Ковер», а на полосе туман.

«Командир воздушного судна предпринял две попытки посадить самолет в Грозном, которые были безуспешны. Командиру предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау», — рассказывает глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Над морем у самолета сбоит навигационное оборудование, и он на время пропадает с радаров, но в моменте судно начало терять высоту слишком быстро. По словам экспертов, у Embraer отказали элементы управления.

«Последние секунды (самолет. — Прим. ред.) буквально снижался со скоростью порядка где-то 25 -30 метров в секунду. И в результате любой летчик, который видит, что самолет приближается к земле с такой скоростью, он вольно или невольно все равно будет брать штурвал на себя, чтобы погасить эту вертикальную скорость. А здесь не было этого. Это значит, что в любом случае он, даже если бы и брал самолет, значит (самолет. — Прим. ред.) не слушается его», — комментирует заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Васильевич Заболотский.

Предотвратить удар об землю у пилотов не получилось. Но посадить самолет все же вышло. И это целиком и полностью заслуга экипажа.

«Пилоты были опытными специалистами, которые налетали более 15 тысяч часов. Это свидетельствует о том, что у нас были надежные воздушные суда. К сожалению, мы потеряли троих членов экипажа», — говорит президент азербайджанских авиалиний Самир Рзаев.

Во всех деталях сейчас будет разбираться международная комиссия. Черные ящики уже найдены и отправлены на расшифровку. Только после этого можно будет делать выводы и строить версии.