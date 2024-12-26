В Азербайджане объявили 26 декабря днем траура в связи с крушением самолета

Фото: © РИА Новости/Санат Имангалиев

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Соответствующую указ подписал президент Ильхам Алиев.

В Азербайджане наступивший четверг, 26 декабря, объявлен днем траура по погибшим в авиакатастрофе в казахстанском Актау. Официальное распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

«В соответствии со статьей 32 Конституции Азербайджанской Республики постановляю разделить скорбь семей погибших в результате аварии», — сказал Алиев.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines рухнул в районе города Актау в Казахстане. Предположительно виной трагедии стала стая птиц, после чего судно упало и загорелось. Из 67 находившихся на борту человек, 32 удалось выжить. Среди пассажиров также было 16 граждан РФ, семь из них погибли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что родные пассажиров упавшего в Казахстане самолета собрались в аэропорту Грозного. В аэропорту с близкими погибших и пострадавших уже работают сотрудники МЧС и психологи. С ними делятся всей последней информацией. В толпе раздается вздох облегчения — Игбал Байрамов увидел среди спасшихся своего родственника. Его племянник среди тех, кого сейчас отправили в госпитали Актау.