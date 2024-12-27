Собянин: открыта дорога-связка между МСД и Варшавским шоссе

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Благодаря бессветофорной магистрали улучшится транспортная доступность пяти районов Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии дороги-связки между Московским скоростным диаметром (МСД) и Варшавским шоссе. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

«Открыта дорога-связка между Московским скоростным диаметром и Варшавским шоссе. Благодаря бессветофорной магистрали: улучшится транспортная доступность пяти московских районов, где в общей сложности живут больше 600 тыс. человек; уйдут перепробеги до 2,5 км; время проезда сократится в среднем на 23 минуты», — говорится в сообщении.

Мэр отметил, что всего по проекту строительства десятого участка южного направления Московского скоростного диаметра возведено свыше девяти километров новых дорог, четыре искусственных сооружения и два пешеходных перехода.

По словам Собянина, следующим летом планируется открыть еще 2,2 километра дорог, включая участок, который в будущем свяжет МСД с трассой «Солнцево — Бутово — Варшавское».

Ранее 5-tv.ru писал, что Собянин объявил об открытии нового моста через Москву-реку.