Собянин рассказал, как Москва помогает бойцам СВО и жителям новых территорий

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Столичные предприятия выпускают продукцию для армии и флота, городские службы строят фортификационные сооружения и поддерживают приграничные регионы.

Москва активно помогает бойцам, участвующим в специальной военной операции (СВО), а также жителям приграничных и новых регионов. Какую поддержку им оказывает столица, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

«Почти три года Россия ведет борьбу за независимость и суверенитет. Не только солдаты на линии боевого соприкосновения, но и гражданские лица — работники промышленности, строители, врачи, инженеры, дорожники, водители, учителя, артисты вносят свой вклад в общее дело. Победа приходит на поле боя. Но сначала ее требуется выковать в тылу. Осознавая это, мы сплотились, чтобы помочь бойцам, а также жителям новых и приграничных регионов», — написал Мэр Москвы.

Как столичная промышленность поддерживает СВО

Важнейшая задача — обеспечить армию всем необходимым. Москва — крупнейший промышленный центр России. В городе работает более 4,5 тысячи предприятий разных отраслей. Свыше 500 из них сегодня выпускают критически важную продукцию для армии и флота: от одежды и лекарств до беспилотных летательных аппаратов и средств противовоздушной обороны.

Правительство Москвы оказывает предприятиям всю необходимую поддержку, чтобы компенсировать негативное влияние санкций, помочь максимально локализовать производство и обеспечить рост производственных мощностей.

Поддержка города включает в себя более 20 инструментов. Они позволяют компаниям возводить новые и модернизировать существующие промышленные площадки, привлекать дополнительные инвестиции и значительно снижать налоговую нагрузку.

Помощь городских служб Вооруженным силам России и жителям новых территорий

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина Москва включилась в работу по оказанию помощи Вооруженным силам России и жителям новых территорий. В 2022 году в кратчайшие сроки городские службы построили 184 километра линии фортификационных сооружений, в том числе обустроили противотанковые рвы, траншеи, окопы, блиндажи, установили доты, укрытия и бетонные пирамиды. Это масштабная работа, в которой задействовали более 14 тысяч человек и 4,5 тысячи единиц техники.

Кроме того, столица поддерживает приграничные регионы: в 2022 году она поставила более 50 тысяч железобетонных изделий в Белгородскую область, предоставила технику для строительства линии территориальной обороны. Город создал ремонтный цех для обслуживания техники и центр для обучения управления ею.

В прошлом году в условиях практически каждодневных террористических атак на территорию российской столицы в кратчайшие сроки создали критически важные объекты противовоздушной обороны Москвы. Аналогичные мероприятия реализовали и за пределами Московского региона. В этом году эта работа продолжается.

«В августе столичные специалисты, в их числе и коммунальщики, среди первых пришли на помощь жителям Курской области. Дорожные рабочие, строители, инженеры, энергетики, газовики, слесари, сварщики, электрики, сантехники — специалисты всех служб коммунального хозяйства Москвы за несколько суток организовали работу 36 пунктов временного размещения эвакуированных, многие из которых требовалось не просто оснастить, а серьезно отремонтировать», — рассказал Сергей Собянин.

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