Порочный круг: как плохой сон влияет на вес

Фото: www.globallookpress.com/ Lino Mirgeler

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Во время крепкого сна у человека вырабатывается гормон роста, который отвечает за вывод жира из жировых клеток.

Плохой сон может стать причиной набора лишнего веса. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал сомнолог Павел Кудинов.

Он подчеркнул, что когда человек крепко спит, у него вырабатывается гормон роста, который отвечает за вывод жира из жировых клеток, а это и влияет на не очень хорошие цифры на весах.

«Чем хуже мы спим, тем толще мы становимся, а чем толще мы становимся, тем больше остановок дыханиям во сне (апноэ), и хуже мы спим», — заявил специалист.

Соответственно, плохой сон может стать и причиной сахарного диабета. Последствия ужасны, поэтому если начинаются проблемы со сном, то не стоит медлить с походом к врачу.

Ранее 5-tv.ru писал, в какой позе нужно спать, чтобы не постареть раньше времени. Оказывается, период отдыха тоже может негативно сказаться на внешнем виде. Например, та сторона лица, на которой вы спите, потеряет в объеме и усилится природная асимметрия.