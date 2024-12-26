Сергей Собянин объявил об открытии нового моста через Москву-реку

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Работы по его строительству завершились на четыре месяца раньше срока, обозначенного в контракте.

Новый мост открыт через Москву-реку в районе улицы Мясищева. Он связал Филевскую и Мневниковскую поймы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

«Открыли мост через Москву-реку в створе улицы Мясищева. Теперь еще проще добраться в районы Филевский Парк и Хорошево-Мневники, где живут порядка 300 тысяч человек и расположится будущий Национальный космический центр. Построили объект на четыре месяца раньше срока, работы велись без приостановки движения речного транспорта», — отметил мэр Москвы.

Строить мост начали в июне 2020 года, а завершили — в декабре 2024-го, на четыре месяца раньше контрактного срока. Работы вели без приостановки движения речного транспорта.

Строительство автомобильных мостов через реки в Москве

Начиная с 2011 года возведено 34 автомобильных моста через Москву-реку, канал имени Москвы, Яузу, Битцу, Десну, Лихоборку, Молодцы, Пахру, Пехорку, Сетунь, Сосенку, Сходню, Цыганку, Кожуховский затон и затон Новинки, включая новую переправу в районе улицы Мясищева длиною 231 метр.

В настоящее время строится и проектируется еще пять мостов общей протяженностью почти 1,2 километра, в том числе два — через реку Раменку в месте продления Мосфильмовской улицы (470 метров), по одному — через Москву-реку в районе Берегового проезда (315 метров), вблизи Новозаводской улицы (250 метров) и в рамках реконструкции Рублевского шоссе (150 метров).