Тела погибших в авиакатастрофе в Казахстане доставят в Азербайджан

Фото: © РИА Новости/Санат Имангалиев

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Среди них мальчик 11 лет вместе с мамой.

Тела погибших в авиакатастрофе у Актау доставят вскоре доставят в Баку. Об этом сообщает МЧС Казахстана.

«Тела пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи города Актау (Казахстан), в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан», — говорится в сообщении ведомства.

Всего в списке шесть человек. один погибший — мальчик 2013 года рождения. Вместе с ним погибла его мать.

Самолет азербайджанских авиалиний разбился утром 25 декабря. Он летел из Баку в Грозный, однако направился в Актау из-за нештатной ситуации и разбился недалеко от аэродрома. На борту находились 67 человек. Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев уточнил, что среди погибших — семь россиян.

Всего удалось выжить 32 людям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что при крушении самолета в Актау выжила 11-летняя россиянка: что известно о ее состоянии. Ранее сообщалось, что в результате крушения самолета погибли семь граждан России. Десять россиян, включая одного ребенка, пострадали, они находятся в больницах города.