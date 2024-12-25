«Ждут новостей»: обстановка в аэропорту Грозного после крушения самолета в Актау

Фото, видео: Таисия Боршигова/ТАСС; 5-tv.ru

На борту лайнера находились 69 человек.

Помощь оказывают тем, кто сейчас ждут вестей о близких в аэропорту Грозного. Там десятки человек и люди продолжают прибывать. Они готовились встретить родных еще утром, но рейс перенаправили из-за густого тумана. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов расскажет, что там происходит в эти минуты.

В аэропорту Грозного с близкими, пострадавших и погибших сейчас работают сотрудники МЧС, психологи. Люди ждут новостей. Многие до сих пор не знают о судьбе своих родственников, которые были на борту.

Все последние данные близким пропавших без вести предоставляют сотрудники МЧС, но информации пока немного.

«Работают все службы — медицины и катастроф, министерство здравоохранения республики. Есть психологи, которые работают с родственниками пострадавших. В данное время обратились 13 родственников», — заявил председатель правительства Чечни по предупреждению и ликвидации последствий ЧС.

Вот в толпе раздается вздох облегчения — Игбал Байрамов увидел среди спасшихся своего родственника. Племянника он узнал на кадрах, снятых в первые минуты после трагедии.

Молодой человек, 21 год, летел из Баку погостить у родных в России. Сейчас он в госпитале Актау.

«Я встречал племянника. Все сейчас в норме. Он жив-здоров. Все отлично. Он к нам в гости летел. Я пригласил его в первый раз. Он в России никогда не был», — заявил дядя пострадавшего Игбал Байрамов.

Айдан разыскивает своих друзей, пока тщетно. Они летели этим злополучным рейсом — в Россию, в гости на новогодние праздники.

«Один мой племенник, мы с ним разговаривали, он живой остался. Он тоже летел этим рейсом. А о них — пока ничего. На Родине тоже говорят, о них ничего не знают», — заявил родственник пропавших без вести Айдан Штадов.

У Ибрагима Халаева из Баку в Грозный летела почти вся семья: невестка и две родные сестры.

— Известна их судьба?

— Вообще ничего. И среди живых нету их, и среди мертвых они пока ничего не говорят. Ждем пока.

Родственник этой женщины чудом уцелел. У него нет ни одного перелома. Спасло то, что сидел в хвостовой части самолета.

«Родной брат моего мужа. Он сказал: «В связи с тем, что я был пристегнут, я никуда не улетел с места, и это меня спасло», — заявила женщина.

В пресс-службе аэропорта заявили: проблемы начались сразу после вылета из Баку. В Грозном туман — нелетная погода. Диспетчеры сообщили экипажу, что нужно разворачиваться и уходить на запасной аэродром в Махачкале.

«Из-за тумана он был переправлен в Махачкалу. В Актау из-за чего точно я не знаю. У нас из-за тумана был отправлен в Махачкалу», — сообщили в пресс-службе аэропорта Грозного.

С самого утра в Чечне настолько сильный туман, что видимость крайне низкая. Вот на дороге автомобили не видно в 50-ти метрах. Если бы пилоты попытались посадить самолет в Грозном, им бы пришлось это делать практически вслепую.

Сотрудники МЧС собирают данные о родственниках тех, кто был на борту. Они находятся на постоянной связи с авиационной службой и властями Казахстана. Всю информацию тут же сообщают близким погибших и пострадавших.